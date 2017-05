Autárquicas

Inês de Medeiros vai ser a candidata do PS à Câmara Municipal de Almada nas eleições autárquicas do dia 01 de outubro, anunciou hoje a concelhia socialista.

Inês de Medeiros, antiga deputada socialista e atual vice-presidente do Inatel, é a escolhida para ir a votos em Almada, com a candidatura a ser apresentada na quinta-feira, contando com a presença da secretária geral do PS, Ana Catarina Mendes.

A candidata já esteve nas listas do PS ao Parlamento Europeu e também em eleições legislativas, tendo exercido as funções de deputada.