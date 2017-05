SUBSTITUIÇÃO

A ministra da Administração Interna disse hoje que os países europeus têm de saber fazer a gestão dos fluxos migratórios, em vez de tomarem medidas reativas com "efeitos pouco eficazes" para as crises migratórias.

"A Europa tem de apostar fortemente em políticas que no fundo influenciem as causas remotas e isso passa pela política externa, de defesa mas também pela política comercial e política agrícola comum" disse Constança Urbano de Sousa nas Conferências do Estoril, no painel sobre a crise na Europa e as migrações.

Para a ministra da Administração Interna, a Europa tem "o dever jurídico, moral e civilizacional de proteger pessoas que carecem de proteção internacional", sendo necessário um maior investimento em políticas de integração.(Corrige imprecisões ao longo do texto)