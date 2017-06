Dia Mundial da Criança

O difícil é escolher, mas o Destak aceitou o desafio e deixa-lhe várias sugestões para aproveitar esta data

Neste Dia Mundial da Criança, deixe-os comer chocolate sem sentimentos de culpa. Até porque Portugal é dos países da Europa onde se come menos chocolate, recorda a associação de industriais do setor, que deixa uma sugestão: não use este alimento como prémio, mas sim na alimentação normal.

Ainda no que toca a comida, o Sushi Corner organiza às 11h, no Atrium Saldanha, o Workshop Kids com o chef Nuno Sénica (€17,5).

No Hard Rock Cafe, durante o almoço e o jantar, na compra de dois pratos principais a refeição da criança (até 10 anos) é gratuita. O espaço dá ainda um bilhete da HIPPOtrip (estão 50 disponíveis) para uma viagem pelo rio Tejo.

Também o Lisbon River Sights propõe uma viagem de barco até ao Oceanário de Lisboa.

Sinónimo de diversão há oito anos, a Kidzania tem mais de 60 profissões para os mais novos experimentarem.

O Jardim Zoológico oferece uma viagem no Carrossel do Zoo a todas as crianças dos 3 aos 12 anos e tem um espetáculo musical, além de workshops e pinturas faciais.

Por sua vez, o Museu Coleção Berardo tem hoje entrada gratuita para todas as crianças até aos 12 anos, com várias atividades planeadas.

Quem vive no Norte pode visitar a Praia Divertida, com esculturas de areia, jogos temáticos, ateliers de pintura de conchas e estrelas do mar, no Alameda Summer Market.

O Fast Mountain é uma das grandes atrações do Parque Aquático de Amarante, que hoje reabre.

A Misericórdia do Porto organiza no Palacete Araújo (11h) um espetáculo inclusivo e com uma mensagem inspiradora para centenas de crianças.

Ainda numa vertente solidária, mas a Sul, a Fundação Luís Figo leva 200 crianças ao Fun Parque em São João da Caparica.

E o Rotaract Club Lisboa-Norte oferece um batismo de voo para as crianças da unidade de autismo da Escola Alta de Lisboa.

A Associação Salvador organiza, das 16h às 22h, no Jardim do Campo Grande (Lisboa), a Festa dos Amigos, com muita animação musical e divertidas atividades.