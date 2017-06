NBA

Golden State e Cleveland, Curry e LeBron, vão disputar pela terceira vez consecutiva o título de reis da NBA

A trilogia com que todos os fãs da NBA sonhavam começa na madrugada de hoje para amanhã: pela terceira vez seguida, as finais da liga de basquetebol norte-americano, a serem discutidas à melhor de sete jogos, serão disputadas entre os Golden State Warriors, campeões do Oeste, e os Cleveland Cavaliers, campeões a Este.

Noutro ângulo, também se poderá dizer que este será o ‘take 3’ do duelo entre Stephen Curry e LeBron James, muito provavelmente os melhores e mais influentes jogadores nos últimos 10 anos da NBA.

Para apimentar ainda mais a rivalidade que tem marcado as últimas épocas da liga, saliente-se que em 2015 quem venceu foram os californianos e em 2016 LBJ e companhia fizeram a festa.

Como não há duas sem três, agora é hora de fazer um esclarecedor tira-teimas.

No terreno, as coisas estão niveladas. Por um lado, os Warriors e o seu basquetebol clássico, com intensa circulação de bola e sempre à procura do homem livre – quando se tem um plantel com atiradores com a classe de Curry, Kevin Durant ou Klay Thompson, essa opção traz dividendos.

No outro lado do ‘court’, apresenta-se uma equipa dominada pelo melhor jogador do planeta, ‘King James’, acompanhado por um punhado de super-talentos de enorme qualidade como Kyrie Irving ou Kevin Love.

Quem levará a melhor desta vez?