Actualidade

A concentração de propriedade e riqueza não será permitida no novo modelo económico socialista cubano, apesar de serem autorizadas formas de gestão privadas, afirmou na quarta-feira o vice-presidente da ilha Marino Murillo, numa comissão no parlamento.

"Não se permitirá a concentração de propriedade e riqueza (...) mesmo quando se promove a existência de formas privadas de gestão", assinalou Murillo, que dirige a Comissão Permanente para a implementação e desenvolvimento da política económica.

Os deputados, reunidos em quatro grupos de trabalho, analisaram a "conceptualização" do novo modelo económico e social, o plano de desenvolvimento até 2030, e as novas orientações da política económica para 2016-2021, documentos orientadores aprovados no VII congresso do Partido Comunista no ano passado e que reúnem as reformas promovidas pelo Presidente Raúl Castro desde 2010.