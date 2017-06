Actualidade

Os ministros das Finanças e do Trabalho reúnem-se hoje com os parceiros sociais na Comissão Permanente da Concertação Social para debater a saída de Portugal do Procedimento por Défice Excessivo (PDE) e o salário mínimo nacional.

A reunião está marcada para as 15:30 de hoje na sede do Conselho Económico e Social (CES), em Lisboa, e tem como primeiro ponto da ordem de trabalhos a saída de Portugal do PDE, sendo que a discussão deste ponto contará com a presença do ministro das Finanças, Mário Centeno.

Na semana passada, a Comissão Europeia recomendou ao Conselho de Ministros das Finanças da União Europeia (Ecofin) o encerramento do PDE instaurado a Portugal desde 2009, por ter um défice acima de 3% do Produto Interno Bruto (PIB).