Actualidade

O Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (FITEI) dá hoje início à sua 40.ª edição, que se realiza sob o tema "Comunidade e Memória" no Porto com extensões em Matosinhos, Viana do Castelo e Felgueiras.

"Para a edição 40, escolhemos o tema 'Comunidade e Memória'. Quisemos ir à procura dos artistas de referência que se têm ocupado no teatro contemporâneo dos temas da memória e da pós-memória. O Festival contará com dois nomes que são referências mundiais: a argentina Lola Arias e a portuguesa Joana Craveiro", refere o diretor artístico do festival que se prolonga até 17 de junho, Gonçalo Amorim, numa mensagem intitulada "A vida começa aos 40".

Hoje, a Cooperativa Árvore recebe, a partir das 18:00, uma cerimónia de homenagem "a várias personalidades que marcaram a História daquele que é o mais antigo festival de artes performativas do país", sendo também o dia da estreia de "Macbeth", no Teatro Nacional São João, com encenação de Nuno Carinhas.