Incêndios

Quinze concelhos do sotavento algarvio, Alto Alentejo e no interior Norte do país estão hoje em risco 'Muito Elevado' de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, com risco 'Muito Elevado' estão os concelhos de Loulé, S. Brás de Alportel, Tavira, Alcoutim e Castro Marim, no distrito de Faro, Nisa e Gavião (Portalegre), Mação (Santarém), Proença-a-Nova e Vila Velha de Rodão, no distrito de Castelo Branco.

Também com risco 'Muito Elevado estão os municípios de Tabuaço (Viseu) e Torres de Moncorvo, Freixo de Espada à Cinta e Alfandega da Fé (Bragança).