LC

O Real Madrid, clube mais titulado do continente, e a Juventus, recordista de finais perdidas, fecham sábado no Millennium Stadium, em Cardiff, a época futebolística 2016/17, numa 62.ª final da Liga dos Campeões que promete.

No País de Gales, os 'merengues' jogam para se tornarem o primeiro clube a revalidar o cetro na 'era Champions' (1992/93), 27 anos depois do 'bis' do AC Milan (1989/90), frente a um conjunto transalpino que volta mais forte do que há dois anos, quando caiu perante o FC Barcelona (1-3).

O historial dá total favoritismo aos madrilenos, que ganharam 11 de 14 finais, uma face à 'vecchia signora', derrotada em seis de oito, dessa vez, em 1997/98, por um tento do então avançado 'merengue' Predrag Mijatovic.