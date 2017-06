Actualidade

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) manteve a proibição ao Atlético de Madrid inscrever futebolistas no mercado de verão, em julho e agosto, devido a irregularidades na contratação de jogadores menores.

Desta forma, os 'colchoneros' vão passar o segundo 'mercado' impossibilitados de contratar jogadores, depois de ter ocorrido o mesmo no passado mercado de inverno.

O indeferimento do recurso do Atlético à pena imposta pela FIFA, vai 'barrar' o reforço do plantel madrileno até janeiro de 2018.