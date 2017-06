Actualidade

O Benfica confirmou hoje a venda do guarda-redes Ederson ao Manchester City, da liga inglesa de futebol, por 40 milhões de euros, num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa (...) que chegou a acordo com a Manchester City Football Club Limited para a transferência a título definitivo dos direitos do atleta Ederson Santana de Moraes pelo montante de Euro 40.000.000 (quarenta milhões de euros)", lê-se no comunicado.

No mesmo documento, o Benfica avança que existe "o compromisso de entregar 50% da mais-valia obtida nesta transferência a terceiros", o Rio Ave e a Gestifute, a empresa de Jorge Mendes.