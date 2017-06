Actualidade

O médio Pizzi desejou hoje "toda a felicidade do mundo" ao guarda-redes Ederson, que abandonou o Benfica para assinar pelo Manchester City, e considerou que o brasileiro "vai chegar longe no futebol".

"Todos sabem bem da qualidade do Ederson. Quero desejar-lhe toda a felicidade do mundo. Com o talento que tem, vai chegar longe no futebol. Foi um prazer trabalhar com ele", disse Pizzi em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras, a minutos de se juntar à seleção nacional.

Pizzi falava antes de o Benfica ter confirmado a transferência de Ederson, de 23 anos, para o Manchester City, por 40 milhões de euros.