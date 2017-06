Actualidade

O encontro anual do grupo Bilderberg vai discutir a nova Administração norte-americana, as relações transatlânticas, a proliferação do populismo e o papel da Rússia a nível internacional, refere um comunicado da organização do encontro que começa hoje nos Estados Unidos.

A reunião vai decorrer em Chantilly, Vancouver, nos Estados Unidos, até domingo, e além de discutir a presidência de Donald Trump, as relações entre os dois lados do Atlântico, a Rússia e o incremento do populismo vai também analisar o "rumo" da União Europeia, a China, o Próximo Oriente e a proliferação nuclear.

Os outros temas em análise prendem-se com a situação do emprego, a "guerra contra a informação" e levanta ainda a questão sobre a possibilidade de "abrandamento" da globalização.