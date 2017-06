Actualidade

A seleção portuguesa de futebol, que prepara o particular de sábado com o Chipre, voltou hoje a treinar na Cidade do Futebol, em Oeiras, numa sessão em que Fernando Santos contou com quatro 'reforços'.

Pizzi, Nelson Semedo, Raphael Guerreiro e Bruno Alves, todos dispensados pelo selecionador nacional no arranque dos trabalhos, integraram sem limitações o apronto e aumentaram as opções de Fernando Santos, que passou a contar com 21 dos 24 jogadores convocados.

Pepe e Cristiano Ronaldo estão ainda ao serviço do Real Madrid, que no sábado disputa a final da Liga dos Campeões frente à Juventus, em Cardiff, e só vão chegar no inicio da próxima semana.