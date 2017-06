Actualidade

O lucro da Continental Pneus Portugal (CPP) aumentou 14% em 2016, ultrapassando a fasquia do milhão de euros, enquanto as vendas recuaram 6%, para 67,4 milhões, ainda assim "o segundo melhor resultado de sempre", foi hoje anunciado.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a empresa do grupo alemão Continental diz ter obtido um resultado líquido de 1,068 milhões de euros no ano passado e justifica a "ligeira descida" das vendas, face aos mais de 71 milhões de euros de 2015, com a "redução na venda de pneus para equipamento de origem para o principal cliente nacional, que se encontra em fase de adaptação de ciclos de produto".

De acordo com o diretor geral da Continental Pneus, Pedro Teixeira, os "fatores decisivos" para os resultados obtidos no mercado nacional foram "o empenho e a dedicação da equipa e a coerência na estratégia da presença ativa nos diferentes canais de venda em toda a cadeia de negócio".