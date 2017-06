Actualidade

O trânsito na Estrada Nacional (EN) 2 está cortado desde as 11:37 de hoje nos dois sentidos perto de Ferreira do Alentejo, devido a um incêndio num camião carregado de palha, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

Segundo a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, o incêndio não provocou vítimas e o trânsito está cortado ao quilómetro 600 da estrada, no troço entre as vilas de Ferreira do Alentejo e Ervidel (Aljustrel), no distrito de Beja.

O alerta foi dado às 11:27 e o trânsito foi cortado às 11:37 para as operações de combate ao incêndio, que envolvem 23 operacionais e sete veículos das corporações de bombeiros de Ferreira do Alentejo, Aljustrel e Alvito e da GNR.