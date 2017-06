Actualidade

Cerca de 70% das candidaturas ao programa de arrendamento jovem Porta 65 cumprem os critérios estabelecidos, mas estão sem apoio devido à falta de dotação orçamental, afirmou hoje o presidente do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU).

"Se houvesse dinheiro para aprovarmos a totalidade das candidaturas que têm condições de serem aprovadas, teriam sido necessários 38,4 milhões de euros", o que corresponde a mais do triplo da dotação orçamental de 12,2 milhões de euros em 2016, revelou o presidente do IHRU, Victor Reis, referindo que o cálculo é feito segundo a atual configuração do programa.

No âmbito de uma audição com o grupo de trabalho de Habitação, Reabilitação Urbana e Políticas de Cidades, no parlamento, Victor Reis disse que o principal desafio na gestão do Porta 65 é "a disponibilidade orçamental em cada ano" e indicou que o programa recebe cerca de 10 mil candidaturas por ano.