Actualidade

Mais de 80% dos portugueses considera que a fraude aumentou no último ano, sobretudo ao nível da corrupção e suborno, e metade da população atribuiu esta situação à ineficácia do sistema de Justiça, conclui um estudo hoje apresentado.

Tendo por base uma amostra representativa da população portuguesa composta por 1.007 indivíduos, o Índice da Perceção de Fraude em Portugal - elaborado pelo Observatório de Economia e Gestão de Fraude (OBEGEF), da Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP) - reporta que 81% dos inquiridos "perceciona que, em termos gerais, a fraude aumentou ou aumentou muito no último ano".

Entre as tipologias de fraude consideradas "mais graves" e com maior dimensão (3,8 numa escala de 5 pontos em que 5 significa 'muito grande') surgem a corrupção, o suborno e a fraude fiscal, sendo que a perceção do aumento da fraude é maior na corrupção e no suborno do que nos outros tipos de fraude.