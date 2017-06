Actualidade

O Cumplicidades - Festival Internacional de Dança Contemporânea de Lisboa voltará aos palcos e outros espaços da capital em março de 2018 com direção artística da coreógrafa e bailarina Tânia Carvalho, anunciou hoje a organização.

De acordo com a mesma fonte, na segunda edição, a programação nacional estará sob a alçada da coreógrafa e bailarina portuguesa Tânia Carvalho, e, no âmbito internacional, caberá ao artista espanhol Abraham Hurtado coordenar essa área do projeto, segundo a organização.

Organizado pela EIRA, estrutura artística com sede na capital, o festival bienal, lançado em 2015 como "ano zero", teve a primeira edição em 2016, quando foi distinguido - entre 761 festivais de 31 países - com a certificação EFFE (Europe for Festivals Festivals For Europe), e novamente em 2016.