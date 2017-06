Actualidade

O governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, disse hoje que o elevado valor de crédito malparado no balanço dos bancos é consequência de estes terem funcionado como amortecedores da crise financeira para as famílias.

"Temos elevados NPL ['non-performing loans', crédito malparado] porque temos um sistema bancário que serviu de 'buffer' entre a crise e o aforrador, teve um papel de amortecedor", disse Carlos Costa, em Lisboa, numa conferência sobre regulação e supervisão financeira.

Segundo o responsável pelo banco central, nos Estados Unidos da América, onde o mercado de capitais é forte, a crise significou elevadas perdas patrimoniais nas famílias.