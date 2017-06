Actualidade

O guitarrista António Chainho, a cantora indiana Parvathy Baul e o músico hondurenho Aurelio são três dos oito artistas que atuam em julho e fecham o cartaz do Festival de Músicas do Mundo de Sines (FMM de Sines), hoje anunciado.

A 19.ª edição do FMM de Sines decorrerá de 21 a 29 de julho, entre Porto Covo e Sines, com 56 concertos que espelham a música que se faz em 36 países e cinco continentes.

Hoje a organização anunciou que o cartaz está completo com a inclusão dos concertos do guitarrista António Chaínho com o fadista André Baptista, do músico Aurelio Martínez, voz da comunidade Garifuna da Hondura, o grupo chinês Mabang, a cantora indiana Parvathy Baul, o músico e compositor brasileiro Makely Ka, a formação lisboeta Orquestra Latinidade e o grupo Sopa de Pedra.