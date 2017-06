Actualidade

O trânsito estará condicionado na 2.ª Circular de sexta a segunda-feira junto ao Aeroporto de Lisboa, no sentido Benfica-Sacavém, devido a obras num coletor, revelaram hoje a ANA - Aeroportos de Portugal e a Câmara Municipal de Lisboa.

O condicionamento à circulação vigorará entre as 08:00 de sexta-feira (02 de junho) e as 07:00 de segunda-feira (05 de junho), com a supressão da via da esquerda do troço da 2.ª Circular, entre a saída para a Avenida de Berlim e o Bairro da Encarnação, no sentido Benfica-Sacavém, junto ao Aeroporto, sem interrupção total do trânsito, revelaram as duas entidades.

As obras pretendem melhorar "as condições de conservação e funcionamento do troço que efetua a ligação da rede de saneamento do Aeroporto Humberto Delgado à rede pública - entre a saída para a Avenida Berlim e o Bairro da Encarnação", acrescentou a ANA.