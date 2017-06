Actualidade

O Estado vai arrecadar 9,65 milhões de euros relativo ao IMI de 2012 que só foi exigido aos proprietários em 2016, tendo já sido pagos 7,5 milhões, segundo indicou hoje à Lusa o Ministério das Finanças.

Vários contribuintes que estavam isentos de pagamento do IMI perderam o direito a este benefício em 2012 e começaram a ser notificados pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) em 2016, que enviou no final do ano passado cerca de 60.000 notificações relativas ao imposto daquele ano.

Até agora, foram emitidas 53.326 notas de cobrança para a liquidação de IMI relativo a 2012, "num total de 9,65 milhões de euros", das quais 44.043 já foram "totalmente pagas", o que equivale a 82,6% do total de notas emitidas, e há ainda 1.488 notas de liquidação que estão "parcialmente pagas", de acordo com a tutela.