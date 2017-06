Manchester/Atentado

Os bilhetes para o concerto de Manchester, em memória das vítimas do atentado do passado dia 22 de maio, que se realiza no próximo domingo, postos hoje à venda, esgotaram-se em 20 minutos, informou a organização da iniciativa.

A receita do espetáculo "Ariana Grande & Friends: One Love Manchester" destina-se ao fundo da Cruz Vermelha da cidade britânica, para apoiar vítimas do atentado terrorista, ocorrido no final de um concerto da cantora norte-americana, que provocou 22 mortos e 116 feridos.

A empresa encarregada da venda de bilhetes disse ter verificado uma "procura extraordinária", assim que foram disponibilizados no seu 'site', às 10:00 de hoje, encontrando-se esgotados 20 minutos mais tarde.