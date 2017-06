Actualidade

O cientista Filipe Duarte Santos considera que a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris sobre alterações climáticas, a concretizar-se, será um ato de "grande egoísmo" mas não condenará o compromisso ao falhanço.

Em declarações à agência Lusa, o especialista em alterações climáticas afirmou que a saída, "a concretizar-se, será uma notícia muito negativa para o mundo e uma manifestação de grande egoísmo da maior economia mundial e do país com maior poderio militar".

Filipe Duarte Santos, físico e presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, considera que as alterações climáticas são "na sua raiz um problema de natureza ética e moral, porque vão afetar os países mais pobres, em vias de desenvolvimento".