Actualidade

O presidente executivo do Millennium BCP, Nuno Amado, declarou hoje, em Santarém, estar "otimista" quanto ao futuro do país e à melhoria do 'rating', que acredita que irá acontecer, não arriscando antecipar uma data.

"O próximo passo, decisivo, que toda a gente diz que é para setembro e não consigo antecipar se é para setembro, e é absolutamente essencial, é a melhoria do 'rating'", disse Nuno Amado no encerramento das Jornadas Millennium BCP Empresas dedicadas à agricultura e às agroindústrias, que hoje decorreu em Santarém.

Sublinhando que a classificação de risco é "decisiva" por determinar a capacidade de financiamento junto do Eurossistema, o presidente da Comissão Executiva do Millennium BCP afirmou ser "essencial" o país não estar baseado no 'rating' (classificação financeira de risco) de uma única agência, o que exige provar que há sustentabilidade.