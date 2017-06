Actualidade

As emissões de gases com efeito de estuda aumentaram 0,5% na União Europeia (EU) em 2015, especialmente devido aos transportes, indica um relatório da Agência Europeia do Ambiente (AEA) hoje divulgado.

Segundo a Agência, os transportes, cujas emissões aumentaram pelo segundo ano consecutivo, foram os principais causadores dos aumentos apesar de haver combustível mais eficiente.

A AEA divulgou hoje o "inventário anual de gases com efeito de estufa da União Europeia 1990-2015 e relatório de inventário 2017" e a "Análise das principais tendências e fatores de emissões de gases com efeito de estufa na UE entre 1990 e 2015".