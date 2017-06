Actualidade

A taxa de ocupação nos hotéis de quatro e cinco estrelas no Porto "supera os 90%" nas festas de São João, cujo auge é entre 23 e 25 de junho, anunciou a Associação de Turismo do Porto e Norte.

"A taxa de ocupação hoteleira da cidade do Porto para o São João, a sensivelmente três semanas da data oficial, supera os 90%", informou hoje a Associação de Turismo do Porto e Norte (ATP), referindo que os números foram recolhidos junto de 25 empreendimentos hoteleiros de quatro e cinco estrelas e revelam que o São João é uma "festa reconhecida internacionalmente".

A Lusa contactou hoje algumas unidades hoteleiras do Porto e no Hotel Intercontinental, junto à Avenida dos Aliados do Porto, confirmou-se que a ocupação está "literalmente esgotada no dia 24" e está igualmente "completa para os dias 23 e 25 de junho", disse Ângela Encarnação, do departamento de reservas daquele hotel.