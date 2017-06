Actualidade

Um título manuscrito por Goya foi descoberto no Museu do Prado, na parte de trás de uma imagem relacionada com a justiça, informou hoje a Pinacoteca da instituição madrilena.

O documento, com o título "Nem a todos convém a justiça", foi descoberto na parte de trás de uma imagem relacionada com a justiça, que estava num álbum coberto por uma folha de papel cor-de-rosa, que ocultava aquela frase desde meados do século XIX, acrescentou a Pinacoteca.

A descoberta ocorreu durante os trabalhos de restauro relacionados com a feitura do catálogo 'raisonné' dos desenhos de Goya - catálogo com listagem descritiva e anotada, imagens e documentos de contextualização da obra do artista - para a nova exposição que a Fundação Botín vai inaugurar no novo Centro Botín, em Santander, a 23 de junho.