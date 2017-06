Actualidade

Luís Castro é o novo treinador do Desportivo de Chaves, da I Liga portuguesa de futebol, tendo assinado um contrato válido por dois anos, anunciou hoje o clube na sua página oficial.

"Estamos fortemente convictos que este é o homem certo para o lugar certo", referiu o emblema 'azul-grená'.

O técnico de 55 anos, que na época passada esteve no comando do Rio Ave, foi coordenador da formação do FC Porto durante sete épocas e, durante mais três, orientou o conjunto B dos 'dragões'.