Actualidade

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, apresenta na sexta-feira um novo estudo de mobilidade rodoviária entre Lousã e Coimbra para substituir o sistema de metro projetado há 21 anos pelo Estado e pelos municípios envolvidos.

O investimento previsto para o denominado "sistema metrobus", que deverá operar no canal do ramal ferroviário da Lousã e na cidade de Coimbra, oscila entre os 95 e os 110 milhões de euros, incluindo a frota de autocarros (híbridos, com propulsão elétrica ou a gás natural comprimido), segundo o documento - a que a agência Lusa teve acesso - que será apresentado, a partir das 09:30, em Lousã, Miranda do Corvo e Coimbra.

Encomendado pelo Governo, através da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), o estudo rejeita a reposição do comboio no Ramal da Lousã, ao contrário do recomendado pela Assembleia da República em diferentes resoluções aprovadas em fevereiro.