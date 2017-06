Actualidade

O secretário de Estado da Cultura, Miguel Honrado, sublinhou hoje em Lisboa a importância atual de "explorar o potencial económico da língua e da cultura portuguesa" e falou genericamente numa "aposta estratégica" na música nacional.

Miguel Honrado falava na abertura de um debate sobre política cultural e música contemporânea, no âmbito do MIL - Lisbon International Music Network, um festival e convenção sobre internacionalização da música em língua portuguesa, que acontece pela primeira vez hoje e sexta-feira em Lisboa.

Num discurso proferido na abertura do debate, Miguel Honrado disse que "é dever do Estado estar atento à constante transformação deste setor específico [do mercado da música], para poder desenvolver uma política contemporânea e adequada à dinâmica complexa de relações e inovações".