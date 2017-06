Actualidade

As vendas de todas as categorias de veículos cresceram 13,5% em maio, consolidando a tendência notada no mês anterior, com destaque para os ligeiros, informou hoje a Associação do Comércio Automóvel De Portugal (ACAP).

Segundo informação da ACAP, o mercado automóvel cresceu 13,5% em maio, na comparação homóloga, para 27.171 viaturas, enquanto no acumulado dos primeiros cinco meses a subida foi de 7,8%, na comparação com o mesmo período em 2016.

Entre janeiro e maio foram colocados em circulação 119.291 novos veículos automóveis.