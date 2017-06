Actualidade

A seleção portuguesa de voleibol cumpriu hoje uma sessão de treino e adaptação à Arena de Poprad, na Eslováquia, última antes do jogo de sexta-feira com a Austrália, de estreia no grupo 2 da Liga Mundial.

Na primeira sessão realizada no recinto da prova, o selecionador Hugo Silva afinou a estratégia para o encontro com a Austrália, insistindo na velocidade, rapidez e fluidez do jogo luso, para superar a altura e a força dos jogadores australianos.

Na Arena, recinto com capacidade para cerca de dois mil lugares sentados e ainda em fase de preparação para a prova, o selecionador Hugo Silva contou com todos os jogadores de que dispõe, sem qualquer limitação.