Actualidade

O presidente do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fontelas Gomes, considerou hoje a sua nomeação para o comité de arbitragem da UEFA um "reconhecimento" do trabalho realizado no setor em Portugal.

"Esta nomeação para o Comité de Arbitragem da UEFA deixa-me naturalmente satisfeito, sobretudo pelo que representa para a arbitragem e para o futebol português. É também o reconhecimento do nosso empenho no desenvolvimento da arbitragem", considerou.

Em declarações à Lusa, o dirigente assume encarar o novo desafio "com enorme responsabilidade", entendendo-o como "o resultado do trabalho que todos - Federação, Conselho de Arbitragem e árbitros - têm feito em prol do setor".