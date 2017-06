Actualidade

O presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) considerou positiva a saída de Portugal do Procedimento por Défice Excessivo (PDE), revelando que o ministro das Finanças avançou hoje que tal permitirá uma poupança de 250 milhões de euros por ano.

"Esta saída do PDE é positiva para Portugal, quer em termos da confiança que merecemos, quer em juros. E o senhor ministro revelou hoje que vai haver um alívio na ordem dos 250 milhões de euros por ano, o que é uma boa notícia", afirmou António Saraiva aos jornalistas à saída da reunião da Concertação Social.

O líder da CIP esteve hoje reunido com os ministros das Finanças e do Trabalho, no âmbito do encontro dos governantes com os parceiros sociais na Comissão Permanente da Concertação Social para debater a saída de Portugal do Procedimento por Défice Excessivo (PDE) e o salário mínimo nacional.