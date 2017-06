Actualidade

O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, considerou hoje que a subida do salário mínimo em 2017 não condicionou o crescimento de emprego no primeiro trimestre do ano.

"Tivemos um primeiro trimestre forte ao nível da criação de emprego e não parece haver nenhuma evidência de um impacto negativo no crescimento do emprego devido ao aumento do salário mínimo", afirmou aos jornalistas o governante, à saída de um encontro com os parceiros sociais na Comissão Permanente da Concertação Social.

"Este período [primeiro trimestre] confirma um aumento dos salários e da promoção de emprego", reforçou Vieira da Silva.