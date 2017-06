Actualidade

O líder da bancada do PSD na Assembleia Municipal (AM) do Porto, Luís Artur Pereira, avançou hoje à Lusa que vai pedir na sexta-feira demissão do cargo por se negar a "seguir a via radical que partido quer".

Hoje, em declarações à agência Lusa, o líder da concelhia PSD/Porto, Miguel Seabra, revelou que pretendia reunir-se com o líder do PSD da AM do Porto, Luís Artur Pereira, tendo-o acusado de "falta de lealdade".

Confrontado com estas declarações, Luís Artur Pereira reagiu: "É evidente que não estou agarrado aos lugares portanto irei apresentar a minha demissão. É uma decisão que tomo a quente mas face àquilo que me acusam, para mim é uma questão de dignidade".