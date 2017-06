Actualidade

Um avião que se preparava para aterrar hoje no aeroporto do Porto quase colidiu com um 'drone' a 450 metros de altitude, obrigando a tripulação a realizar várias manobras, disseram à agência Lusa fontes do setor aeronáutico.

O incidente ocorreu cerca das 16:40, no momento em que o Boeing 737-800, com capacidade para cerca de 160 passageiros, da companhia TVF, France Soleil, grupo Air France/KLM, estava na aproximação final para aterrar, a 3,5 quilómetros da pista 35, quando um 'drone' se aproximou e o avião teve de efetuar diversas manobras para evitar a colisão, acrescentando as fontes que foi "a perícia da tripulação que evitou um grave acidente" com o Boeing 737-800, que tinha descolado de Paris.

Contactada pela agência Lusa, a NAV Portugal (responsável pela gestão do tráfego aéreo) confirmou o incidente, acrescentando que o mesmo foi reportado à Autoridade Nacional da Aviação Civil e ao Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), que também já assumiu ter sido notificado deste incidente.