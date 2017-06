Clima

O Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) considerou hoje que o presidente norte-americano, Donald Trump, declarou guerra à sustentabilidade do planeta ao anunciar a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris.

Em comunicado, os Verdes consideraram condenável esta decisão da administração norte-americana, tendo em conta que "significa a demissão de um dos maiores emissores de gases com efeito de estufa (representando um total de cerca de 18 por cento das emissões mundiais) do objetivo de combater e mitigar o aquecimento global do planeta".

"Trump declarou hoje, formalmente, guerra à sustentabilidade do planeta, pondo em causa o único documento existente ao nível mundial para se poder enfrentar globalmente as alterações climáticas", referiu o partido ecologista em comunicado.