Clima

O porta-voz do secretário-geral da ONU disse hoje que a decisão dos EUA de abandonar o Acordo de Paris "é um grande desapontamento para os esforços globais para reduzir as emissões de gases e promover a segurança global."

"O Acordo de Paris foi adotado por todas as nações do mundo em 2015, porque reconhecem o imenso mal que as mudanças climáticas já estão a causar e a enorme oportunidade que a ação ao nível do clima oferece. [O acordo] oferece uma significativa, mas flexível, ferramenta de ação para os países", disse Stéphane Dujarric.

O porta-voz disse também "que a transformação idealizada no Acordo de Paris já está a acontecer" e que o secretário-geral da ONU, António Guterres, acredita no futuro do documento.