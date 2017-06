Actualidade

O Olympique Lyon sagrou-se hoje pela quarta vez campeão europeu de futebol feminino, ao vencer o Paris Saint-Germain no desempate por grandes penalidades, por 7-6.

Após um empate sem golos no tempo regulamentar e prolongamento, a grande penalidade que deu a vitória ao Lyon em Cardiff foi marcada pela guarda-redes Sarah Bouhaddi.

A equipa de Lyon assegurou assim a sua quarta conquista, depois dos triunfos em 2011, 2012 e 2016, igualando as alemãs do 1. FFC Frankfurt nas equipas com mais vitórias nesta competição.