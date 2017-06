Cultura

Circo contemporâneo, um concerto de Terry Riley e dez autarquia envolvidas são os destaques do Serralves em Festa 2017, a ter lugar no Porto entre hoje e domingo

O certame cultural arranca em Serralves pelas 18h de hoje e termina às 22h do próximo domingo, dia 4 de junho.

“Quebrar muros” é o tema desta 14.ª edição do Serralves em Festa, evento cultural que este ano prolonga a sua duração de 40 para 50 horas, e cujos destaques anunciados pela organização incluem concertos como o do norte-americano Terry Riley – que atua com o filho, no domingo, pelas 20h, na Clareira das Bétulas –, e o de Lula Pena, artista portuguesa que vai atuar hoje, pelas 21h, no Prado de Serralves.

O artista espanhol Niño de Elche, os músicos colombianos Los Piratas ou a banda japonesa OOIOO – fundada por Yoshimi, baterista e trompetista dos influentes Boredoms – são outros destaques da programação musical, à qual se juntam os vários espetáculos de circo contemporâneo, de onde destacamos, entre outros, “Halka”, dos marroquinos do Groupe Acrobatique de Tanger, hoje e amanhã, pelas 22h, na Clareira das Azinheiras, em Serralves; e a peça em suspensão “Horizon”, da francesa Chloé Moglia, a ser encenada nos três dias do evento portuense, na Clareira das Bétulas.

Os municípios envolvidos na programação artística da edição deste ano são: Coimbra, Faro, Guarda, Guimarães, Matosinhos, Ponta Delgada, Santa Maria da Feira, São João da Madeira, Torres Vedras e Viana do Castelo.

A Fundação de Serralves e os mecenas do evento -- BPI e Unicer -- assumem que, este ano, pretendem «bater recordes», ultrapassando os 160 mil visitantes da edição de 2016.