Liga dos Campeões

Internacional português pode conquistar este sábado a quarta Champions da sua carreira, igualando três lendas.

Competidor por natureza, Cristiano Ronaldo não precisa que ninguém lhe aponte metas para manter a ambição intacta. Daí que amanhã vá entrar no relvado do Millennium Stadium com a mesma fome de sempre de vencer.

Mas porquê começar um texto de antevisão de uma final da Liga dos Campeões por um jogador? Desde logo, porque este Real Madrid depende claramente do jogador português para ser eficaz e conseguir vitórias, apesar de todo o talento que abunda no plantel.

A exceção são aquelas noites, não tão raras quanto isso, em que Sergio Ramos se arma em goleador e resolve os encontros em bolas paradas – o At. Madrid que o diga.

Este sábado (19h45 - RTP1), em Cardiff, o internacional português procura um dos poucos tronos que ainda não ocupa: o de jogador com mais Ligas dos Campeões no currículo.

Essa listagem é, para já, liderada por três astros da bola que venceram quatro vezes (Ronaldo é um de muitos que tem três).

E se Seedorf conseguiu a proeza de alcançar o sucesso por três equipas distintas, Xavi e Iniesta (Barcelona) brilham por não terem perdido uma única final em que participaram.

O mesmo não pode dizer Ronaldo, que já saiu derrotado uma vez. Pior está Buffon, que perdeu duas vezes, e ainda não conta com o troféu.