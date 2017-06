Actualidade

O treinador argentino Jorge Sampaoli foi hoje confirmado como novo selecionador argentino de futebol pela federação do seu país, com quem assinou um contrato válido por cinco anos.

"Era uma grande aspiração. Sempre sonhei com isto, e agora foi realizado", disse o técnico de 57 anos, durante uma conferência de imprensa realizada no centro de treinos da seleção argentina, em Ezeiza, arredores de Buenos Aires.

Sampaoli, que orientou na última temporada os espanhóis do Sevilha, terá como adjunto Jorge Burruchaga, campeão do mundo em 1986, no mundial do México.