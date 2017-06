Actualidade

A polícia brasileira confiscou 60 espingardas automáticas no aeroporto internacional do Rio de Janeiro na quinta-feira, que estavam na zona de carga, informaram as autoridades.

As armas foram encontradas num contentor juntamente com aquecedores de piscinas, na zona de carga do Aeroporto Internacional do Galeão. Quatro pessoas foram detidas, e um cidadão brasileiro está também a ser investigado em Miami, nos Estados Unidos, de onde o carregamento veio.

A polícia mostrou o material apreendido, numa conferência de imprensa, que incluía armas AK-47s e AR-15.