Clima

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou na quinta-feira com quatro dos seus homólogos para "lhes explicar pessoalmente" a decisão de abandonar o Acordo de Paris sobre as alterações climáticas, informou a Casa Branca.

Trump conversou ao telefone com a chanceler alemã, Angela Merkel, com o Presidente francês, Emmanuel Macron, com a primeira-ministra britânica, Theresa May, e com o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau.

O Presidente agradeceu aos quatro líderes por "manterem discussões francas sobre este tema durante os seus primeiros meses no cargo". "Também assegurou aos líderes que os Estados Unidos continuam comprometidos com a aliança transatlântica e com os firmes esforços para proteger o ambiente", explicou a Casa Branca em comunicado.