Clima

O Governo do Japão classificou hoje de "lamentável" o anúncio do Presidente dos Estados Unidos de retirar o país do Acordo de Paris, sobre alterações climáticas, com o ministro do Ambiente a considerar a medida "contrária à inteligência humana".

O Japão estava "confiante de que iria trabalhar com os Estados Unidos no âmbito do Acordo de Paris, pelo que o anúncio da administração norte-americana é lamentável", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Fumio Kishida, em comunicado.

As alterações climáticas "requerem esforços concertados da comunidade internacional", sublinhou Kishida, acrescentando que Tóquio "explorará vias para cooperar com os Estados Unidos" e conseguir que este país, o segundo maior emissor global de gases de efeito estufa, "enfrente de forma eficaz o problema".