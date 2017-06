Venezuela

Uma mulher de 46 anos morreu, alvo de um disparo, durante uma manifestação no estado venezuelano de Lara, elevando para 62 o número de vítimas mortais nos últimos dois meses de protestos no país, informaram as autoridades.

O Ministério Público indicou, através da rede social Twitter, que está a ser investigada "a morte de María Rodríguez (46), que foi alvo de um disparo durante uma manifestação" na localidade de El Cují.

Esta morte faz subir para 62 o número de fatalidades desde que a oposição iniciou, no passado dia 01 de abril, uma série de protestos para exigir eleições e a abertura de um canal humanitário para facilitar a chegada ao país de alimentos e medicamentos.