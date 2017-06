Venezuela

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou na quinta-feira que após ser redigida a nova Constituição do país, vai propor "de forma expressa" que esta seja submetida a um referendo antes de ser aprovada.

"No final do processo, certamente que vou propor de maneira aberta, expressa e taxativa, a nova Constituição passará por um referendo consultivo para que seja o povo a dizer se está de acordo com a nova Constituição reforçada, ou se não está de acordo", afirmou Maduro durante um conselho de ministros.

O Presidente fez esta declaração horas depois de a procuradora-geral da Venezuela, Luisa Ortega, pedir um esclarecimento à Sala Constitucional do Supremo Tribunal de Justiça por ter dado 'carta-branca' a Maduro para convocar uma Assembleia Constituinte sem convocar previamente um referendo.